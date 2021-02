Crotone, Di Carmine si presenta: “Possiamo salvarci, qui mi sento amato” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Sono venuto perché ho sentito subito l’amore di compagni, allenatore e società nel prendermi e volermi tutti: dopo due anni un po’ particolari avevo bisogno di questo“. Samuel Di Carmine, attaccante del Crotone, spiega così la scelta di approdare in Calabria dopo l’esperienza all’Hellas Verona. “A Crotone avevo fatto tante partite, sono rimasto colpito dalla tifoseria. E’ stata una spinta in più a venire: peccato che non siano allo stadio: potrebbero darci una grande mano – ha sottolineato in conferenza stampa -. Bisogna lavorare, unirci seguire il mister e credere nelle nostre idee, è l’unico modo per poter arrivare alla salvezza. Il mio arrivo? E’ stato bellissimo“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “Sono venuto perché ho sentito subito l’amore di compagni, allenatore e società nel prendermi e volermi tutti: dopo due anni un po’ particolari avevo bisogno di questo“. Samuel Di, attaccante del, spiega così la scelta di approdare in Calabria dopo l’esperienza all’Hellas Verona. “Aavevo fatto tante partite, sono rimasto colpito dalla tifoseria. E’ stata una spinta in più a venire: peccato che non siano allo stadio: potrebbero darci una grande mano – ha sottolineato in conferenza stampa -. Bisogna lavorare, unirci seguire il mister e credere nelle nostre idee, è l’unico modo per poter arrivare alla salvezza. Il mio arrivo? E’ stato bellissimo“. SportFace.

