Baci e abbracci tra Joe e Jill Biden… l’amore è anche nel look! (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ti amo, Jilly, e non potrei essere più grato di averti al mio fianco in questo viaggio che ci aspetta”. Parole di stima e rispetto che ogni donna ascolterebbe con piacere dalla persona amata ma, se pronunciate dal presidente eletto degli Stati Uniti il giorno precedente il suo insediamento, assumono un significato ancora più speciale. E’ questa la dolce frase che Joe Biden ha dedicato alla moglie Jill Biden, scrivendola sul suo profilo Instagram il 20 gennaio. Il presidente della rinascita, dell’unità e delle possibilità è prima di tutto un marito presente e un uomo orgoglioso della donna che ha al suo fianco. La storia d’amore di Joe e Jill E’ una love story che dura da decenni quella di Jill e Joe Biden. Nel 1972 Biden ha perso tragicamente la prima moglie, Neilia, e la loro figlia di un anno, Naomi, in un incidente ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ti amo,y, e non potrei essere più grato di averti al mio fianco in questo viaggio che ci aspetta”. Parole di stima e rispetto che ogni donna ascolterebbe con piacere dalla persona amata ma, se pronunciate dal presidente eletto degli Stati Uniti il giorno precedente il suo insediamento, assumono un significato ancora più speciale. E’ questa la dolce frase che Joe Biden ha dedicato alla moglieBiden, scrivendola sul suo profilo Instagram il 20 gennaio. Il presidente della rinascita, dell’unità e delle possibilità è prima di tutto un marito presente e un uomo orgoglioso della donna che ha al suo fianco. La storia d’amore di Joe eE’ una love story che dura da decenni quella die Joe Biden. Nel 1972 Biden ha perso tragicamente la prima moglie, Neilia, e la loro figlia di un anno, Naomi, in un incidente ...

FinoAllaFine___ : @AmosBicego Ma io sto con gli altri. Solo che non sono una da baci e abbracci. - lucadibona : @nomfup e poi glielo ridà, dopo gli abbracci e i baci - Whiteyeice : @Gin8889 Baci e abbracci come al solito. E Dayane che dice cioè come ogni volta dopotutto - khalesbrinxx : Quest’anno San Valentino forse riesco a festeggiarlo in coppia e vi giuro che me ne vanterò fino a quando non avrò… - Silvio80172568 : RT @ChiaraPic1: Avvolgimi con abbracci forti che solo tu sai darmi Baciami di baci al sapore di cioccolato al caramello salato Inebriami de… -

Ultime Notizie dalla rete : Baci abbracci GF Vip, la frase della concorrente indigna il web: è successo in diretta

Un rapporto fatto di coccole, abbracci ma anche baci. Alle Rosmello è stata dedicata una clip proprio durante la diretta di ieri: 'Vivetevi con grande passione e libertà', ha consigliato Signorini ...

Nell'anima... - Meno di Trenta

I tuoi abbracci mi hanno fatto sognare ad occhi aperti, i tuoi baci mi hanno fatto mi hanno fatto pensare di essere in paradiso. L'ho adorato ed è stato meraviglioso. un momento d'amore devi versare ...

Baci e abbracci tra Joe e Jill Biden... l'amore è anche nel look! Lookdavip Comuni e gruppi cancellano le fagiolate

Comuni e gruppi cancellano le fagiolate. La pandemia fa saltare anche il Carnevale lasciando i bimbi senza la gioia di vestire i panni dei loro paladini.

Una frase di Samantha de Grenet sui baci tra le Rosmello infiamma il web

Una clip sui baci delle Rosmello (Dayane e Rosalinda) porta ad un commento di Samantha de Grent poco gradito dal web, che si infiamma (VIDEO) ...

Un rapporto fatto di coccole,ma anche. Alle Rosmello è stata dedicata una clip proprio durante la diretta di ieri: 'Vivetevi con grande passione e libertà', ha consigliato Signorini ...I tuoimi hanno fatto sognare ad occhi aperti, i tuoimi hanno fatto mi hanno fatto pensare di essere in paradiso. L'ho adorato ed è stato meraviglioso. un momento d'amore devi versare ...Comuni e gruppi cancellano le fagiolate. La pandemia fa saltare anche il Carnevale lasciando i bimbi senza la gioia di vestire i panni dei loro paladini.Una clip sui baci delle Rosmello (Dayane e Rosalinda) porta ad un commento di Samantha de Grent poco gradito dal web, che si infiamma (VIDEO) ...