WEC | chi vincerà nella classe Hypercar?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021)giornata di venerdì scorso i canali social del WEC hanno comunicato la line up completa del terzo ed ultimo team iscritto alla categoria, ovvero Scuderia Cameron Glickenhaus. Dopo Toyota ed Alpine, anche gli statunitensi sono così arrivati alla definizione finale del loro pool di piloti, dando il via ai primi ragionamenti su quelli che potrebbero essere i valori in campostagione 2021. WEC, piloti di alto livello Il team favorito per la vittoria anche in quest’annata è Toyota: il marchio giapponese corre da diverse stagioni nel WEC e ormai ha maturato una grande esperienzacategoria. Inoltre conta su due equipaggi davvero di altissimo livello, basti pensare che dalla sua parte ha ben 3 ex piloti di Formula 1 come Kobayashi, Buemi e Hartley. Tuttavia un cambio ...