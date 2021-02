Virtus.Pro sconfigge Fnatic e vince il terzo titolo consecutivo al CS_Summit 7 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Virtus.pro è riuscita a sconfiggere Fnatic per 2 a 0 nella finale del CS Summit 7 assicurandosi così il terzo titolo consecutivo dopo Flashpoint 2 e DreamHack Open December. La squadra ha finito il torneo imbattuta vincendo così il premio per la prima posizione di 90 mila dollari americani. La sfida si è giocata su due mappe: Inferno e Vertigo. Nella prima il risultato è stato sempre incerto e in bilico con il finale 16 a 14 per Virtus.pro. Più agevole la vittoria in Vertigo dove è finita 16 a 8 sempre per i vincitori finali del torneo. Protagonisti in Inferno sono stati Dzhami “?Jame?” Ali e Timur “?buster?” Tulepov nelle fila di Virtus pro, per Fnatic si è fatto valere il giocatore svedese Freddy “?KRIMZ?” ... Leggi su esports247 (Di lunedì 1 febbraio 2021).pro è riuscita areper 2 a 0 nella finale del CS Summit 7 assicurandosi così ildopo Flashpoint 2 e DreamHack Open December. La squadra ha finito il torneo imbattutando così il premio per la prima posizione di 90 mila dollari americani. La sfida si è giocata su due mappe: Inferno e Vertigo. Nella prima il risultato è stato sempre incerto e in bilico con il finale 16 a 14 per.pro. Più agevole la vittoria in Vertigo dove è finita 16 a 8 sempre per i vincitori finali del torneo. Protagonisti in Inferno sono stati Dzhami “?Jame?” Ali e Timur “?buster?” Tulepov nelle fila dipro, persi è fatto valere il giocatore svedese Freddy “?KRIMZ?” ...

Virtus.pro annuncia il secondo team di Dota 2 Gamereactor Italia Virtus.pro re-launch second CS:GO roster

Russian esports organisation Virtus.pro has announced that it will be relaunching its second Counter-Strike: Global Offensive roster VP.Prodigy. The current squad has been disbanded, with only coach ...

Virtus.pro sweeps Fnatic to win cs_summit 7 grand final

Virtus.pro recorded a 2-0 sweep over Fnatic on Sunday to win the title at the $200,000 Counter-Strike: Global Offensive cs_summit 7 event.

