Uscite Sky e Now Tv Febbraio 2021 | Raised By Wolves | Your Honor | 9-1-1 | Lei mi parla ancora | Birds of Prey

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 1 febbraio 2021)Sky e Now TvSerie tv e Film in streaming su Now TvSky e Now Tv– Nonostante i pochi giorni un mese particolarmente ricco sia sul fronte delle serie tv tra novità e attesi ritorni, che su quello del cinema con 4 lunedì di prime visioni da non perdere e (quasi) una prima visione al giorno. Ridley Scott è produttore e regista dei primi due episodi diBysci-fi in un futuro distopico di HBO Max, al centro due androidi che hanno il compito di allevare figli umani su un pianeta sconosciuto di nome Kepler-22b e per questo portano con sé degli embrioni. La situazione precipiterà presto. Dal 10su Fox arriva la nuova stagione di The Resident che riparte ...