Remuzzi sarebbe un ottimo ministro della Sanità. Libero lancia la proposta al futuro premier (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giuseppe Remuzzi prossimo ministro della Sanità. Il nome lo lancia in prima pagina Libero con un articolo del direttore Pietro Senaldi. Perché Remuzzi? Intanto perché il trio Ricciardi-Brusaferro-Arcuri si è rivelato incompetente. Ma soprattutto perché Remuzzi, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri, medico al Giovanni XIII di Bergamo e ricercatore, è uno che vanta esperienza sul campo. Remuzzi al ministero della Salute, ecco perché “Le ragioni per le quali il terzo Conte o il primo Chissà-Chi dovrebbero chiamare Remuzzi al dicastero della Salute – scrive Senaldi -sono che egli ha una terapia per prevenire l’insorgenza del Covid, o quantomeno ridurne la portata devastante, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giuseppeprossimo. Il nome loin prima paginacon un articolo del direttore Pietro Senaldi. Perché? Intanto perché il trio Ricciardi-Brusaferro-Arcuri si è rivelato incompetente. Ma soprattutto perché, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri, medico al Giovanni XIII di Bergamo e ricercatore, è uno che vanta esperienza sul campo.al ministeroSalute, ecco perché “Le ragioni per le quali il terzo Conte o il primo Chissà-Chi dovrebbero chiamareal dicasteroSalute – scrive Senaldi -sono che egli ha una terapia per prevenire l’insorgenza del Covid, o quantomeno ridurne la portata devastante, ...

