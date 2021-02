Oggi rientro a Scuola per il 50% studenti superiori (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mascherine a coprire naso e bocca, ingressi scaglionati e “abbracci” scambiati da lontano: è un “nuovo primo giorno” di Scuola in Friuli Venezia Giulia per i circa 50 mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che da Oggi riprendono gradualmente le lezioni in presenza. Sui banchi siedono a rotazione il 50% degli studenti, gli altri continuano a seguire le lezioni a distanza. Prosegue invece in presenza la Scuola per gli alunni di primarie e secondarie di primo grado e per i bimbi dell’infanzia. Alle fermate degli autobus e davanti ad alcuni istituti, per evitare assembramenti, sono stati “arruolati” un centinaio di volontari della Protezione civile. A richiederne il servizio sono stati 9 comuni, tra cui le città capoluogo. A Trieste sono previsti ingressi scaglionati per le scuole ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mascherine a coprire naso e bocca, ingressi scaglionati e “abbracci” scambiati da lontano: è un “nuovo primo giorno” diin Friuli Venezia Giulia per i circa 50 miladelle scuole secondarie di secondo grado, che dariprendono gradualmente le lezioni in presenza. Sui banchi siedono a rotazione il 50% degli, gli altri continuano a seguire le lezioni a distanza. Prosegue invece in presenza laper gli alunni di primarie e secondarie di primo grado e per i bimbi dell’infanzia. Alle fermate degli autobus e davanti ad alcuni istituti, per evitare assembramenti, sono stati “arruolati” un centinaio di volontari della Protezione civile. A richiederne il servizio sono stati 9 comuni, tra cui le città capoluogo. A Trieste sono previsti ingressi scaglionati per le scuole ...

