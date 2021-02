Myanmar, colpo di stato militare: arrestata la presidente San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) colpo di stato militare in Myanmar, con l’esercito che ha deciso di arrestare San Suu Kyi. Gli Usa chiedono subito il ripristino della democrazia. colpo di stato dell’Esercito in Myanmar, con i militari che hanno deciso di arrestare la presidente Aung San Suu Kyi, eletta democraticamente. Subito dopo aver imposto le manette alla leader del paese, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)diin, con l’esercito che ha deciso di arrestare San Suu Kyi. Gli Usa chiedono subito il ripristino della democrazia.didell’Esercito in, con i militari che hanno deciso di arrestare laAung San Suu Kyi, eletta democraticamente. Subito dopo aver imposto le manette alla leader del paese, L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Italia : Colpo di Stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi - ilpost : C’è stato un colpo di stato in Myanmar - Open_gol : Ufficiale il colpo di Stato in Myanmar, dove i generali hanno preso il controllo del Paese e arrestato il capo del… - cronachedi : Myanmar, colpo di Stato: arrestata dai militari Aung San Suu Kyi - vaniacavi : RT @p3r4zzett1: Quindi i vecchi metodi ancora si usano ...giusto per rimettere i piedi per terra,saranno esseri umani i Myanmar o alieni?… -