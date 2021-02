Liceo Severi | ingresso con doppio turno per i più grandi

Leggi su anteprima24

Salerno – Sguardi assonnati e passaggio davanti al termoscanner per gli studenti delscientificoche, secondo la nuova organizzazione che si è data la scuola, attenendosi al documento prefettizio, ha diviso gli ingressi delle classi in due turni, per consentire la ripresa in presenza delle lezioni a partire da oggi. Le prime tre classi sono tornate in presenza alle 8, mentre le ultime due (le 4 e le 5) alle 9.30. Le foto si riferiscono a questo secondo. La dirigente scolastica, Barbara Figliolia, utilizzando altri locali presenti nell'edificio, dai laboratori all'aula magna, ha optato per il ritorno del 50 per cento ma di classi intere. "Ho 54 classi – ha spiegato la preside – un giorno entreranno le 27 classi e il successivo le altre 27 classi e così via". Al fine di non far ...