La crisi di governo a una svolta: call tra i leader della maggioranza. Italia viva smentisce (Di lunedì 1 febbraio 2021) La trattativa per il nuovo governo a una svolta: sono scesi in campo i big di partito per discutere della squadra del prossimo esecutivo. Mentre a Montecitorio sono riuniti i capigruppo di Camera e Senato, si sta svolgendo un incontro riservato tra i leader di maggioranza per scegliere i nomi che andranno a comporre il terzo governo di questa legislatura. Al tavolo sono seduti Matteo Renzi, Nicola Zingaretti e Vito Crimi. La riunione avviene da remoto, i leader non si sono riuniti in un luogo fisico. Il tavolo del programma tenuto da Roberto Fico a Montecitorio va a rilento, a differenza di quello in cui si stanno individuando i titolari dei dicasteri. Non si sa ancora se i leader dei tre partiti abbiano trovato l'accordo su Giuseppe Conte.

