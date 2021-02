Gamestop e l'armata Reddit alla prova di Wall Street (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gamestop alla prova di Wall Street. Dopo la folle corsa dell ultima settimana, la societ di videogiochi texana si riaffaccia al mercato con tutti gli occhi addosso per vedere se l armata Reddit ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 febbraio 2021)di. Dopo la folle corsa dell ultima settimana, la societ di videogiochi texana si riaffaccia al mercato con tutti gli occhi addosso per vedere se l...

Da Reddit nuova valanga short squeeze sull'argento, scossa futures più forte dal 2013

L'armata degli investitori retail che ha lanciato dal forum Reddit un attacco rialzista contro le scommesse short degli hedge fund su titoli come GameStop, AMC Entertainment e altri, ha preso di mira ...

Il caso GameStop, quando i meme smuovono i mercati

GameStop è una catena di negozi di videogiochi che, fino a poco tempo fa, sembrava destinata a chiudere i battenti. La pandemia non ha sicuramente aiutato la società, del cui declino hanno approfittat ...

