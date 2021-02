Conte-ter? Per gli Usa sarebbe un disastro. Parola di Joseph La Palombara (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Sarò sincero. Da queste parti non si parla granché di Italia”. Joseph La Palombara tira un lungo sospiro. Dal suo ufficio a Yale, l’università dove ha insegnato per più di cinquant’anni e di cui è professore emerito, 96 anni, tra i più grandi scienziati politici americani viventi, risponde corrucciato. “Comunque vada la crisi, una cosa è sicura. Un governo Conte-ter sarebbe un disastro. Certificherebbe l’Italia come un attore di secondo piano. Un premier debole, qual è Giuseppe Conte, non è una buona base per reclamare un ruolo più importante per l’Italia sullo scacchiere internazionale”. Alterna l’italiano e l’inglese, La Palombara, che di Italia si intende non da ieri. Nato nella Little Italy di Chicago, figlio di ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Sarò sincero. Da queste parti non si parla granché di Italia”.Latira un lungo sospiro. Dal suo ufficio a Yale, l’università dove ha insegnato per più di cinquant’anni e di cui è professore emerito, 96 anni, tra i più grandi scienziati politici americani viventi, risponde corrucciato. “Comunque vada la crisi, una cosa è sicura. Un governoun. Certificherebbe l’Italia come un attore di secondo piano. Un premier debole, qual è Giuseppe, non è una buona base per reclamare un ruolo più importante per l’Italia sullo scacchiere innazionale”. Alna l’italiano e l’inglese, La, che di Italia si intende non da ieri. Nato nella Little Italy di Chicago, figlio di ...

fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% degli italiani vuole un Conte ter. Uno su due è contro il voto anticipato - NicolaPorro : #Conte ha uno sponsor al #Quirinale. Ecco chi è davvero l’uomo che sussurra a #Mattarella nel retroscena di Luigi B… - fattoquotidiano : IL SONDAGGIO In attesa di capire chi uscirà vincitore da questa crisi politica, fuori dal palazzo il responso degl… - 1Poster1 : @paolorm2012 Cioè sta dicendo no al Conte ter - Vita77178000 : RT @La7tv: #tagada La terra di #Conte aspetta il Ter, tutta Volturara Appula tifa per il premier: il servizio di Lucia Portolano #1febbraio… -