CIV | la VR46 sbarca in Moto3 con Surra | Bartolini e Bagnaia

dinoadduci : La VR46 nel CIV: sosterrà i giovani Alberto Surra e Elia Bartolini - corsedimoto : CIV - La VR46 Academy di Valentino #Rossi approda nel #CIV 2021. Pietro #Bagnaia sarà il team manager del Team Bard… - FormulaPassion : #CIV: la #VR46 correrà in #Moto3 con #Surra e #Bartolini - Motorsport_IT : #CIV | La @VRRidersAcademy debutta nel CIV???? - yuilp : RT @gponedotcom: La VR46 nel CIV: Pietro Bagnaia team manager, Surra e Bartolini i piloti: La squadra dell'Academy di Valentino Rossi corre… -

Ultime Notizie dalla rete : CIV VR46

La presenza dinel2021 è un importante segnale che darà un contributo fondamentale per un'ulteriore crescita del nostro.' ELF: Luca Vitali in Superbike con il team Improve Fire nze ...L'Academy con sede a Tavullia è infatti orgogliosa di annunciare che nel 2021 approderà nel Campionato Italiano Velocità () con il Team BardahlRiders Academy Moto3: l'obiettivo è di ...A Pietro Bagnaia, padre di Pecco, sarà affidato il ruolo di team manager: "Mi affascina l'entusiasmo, la spontaneità e la fame dei giovani atleti". "Uccio" Salucci: "Una nuova opportunità" ...Non cesserà del tutto l'attività del team di Valentino Rossi per quanto riguarda le categorie propedeutiche verso il Motomondiale ...