Che fine ha fatto Massimo Cannoletta? Adesso è ufficiale | sarà ospite fisso di ‘Oggi è un altro giorno’

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Chi, dopo una lunga giornata di lavoro, non ha acceso la tv per intrattenersi con un divertente e appassionate game show pre-cena? Chi non si è mai appassionato alla storia di uno dei concorrenti che ci ha tenuti incollati allo schermo del nostro tv? Ebbene, buone notizie per uno di essi!ci ha tenuti con il fiato sospeso durante la sua partecipazione al programma ‘L’Eredità’, condotto da Flavio Insinna sull’emittente nazionale Rai 1. L’uomo ha infatti vinto cifre decisamente importanti in una lunghissima avventura che, puntata dopo puntata, lo ha visto non solo come protagonista, ma come un vero e proprio personaggio pubblico, amato e stimato dal pubblico. L’attenzione riversatasi su di lui non è stata ignorata dal conduttore de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano, che in più di un’occasione ha richiesto la sua ...