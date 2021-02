Berrettini-Thiem | ATP Cup 2021 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa notte aprirà i battenti la ATP Cup, la seconda edizione della competizione per nazionali che verrà utilizzata dai migliori giocatori al mondo come preparazione per l’Australian Open. L’Italia, inserita nel gruppo C, scenderà subito in campo nella prima giornata di gare per sfidare l’Austria, con la partita più attesa del lotto che è rappresentata sicuramente dalla sfida tra il nostro Matteoe Dominic, numero 3 del mondo. Questo match potrebbe rappresentare uno snodo importante per la sfida tra le due nazionali europee. Nel calendario giornaliero la partita traè prevista come la seconda che verrà disputata nella John Cain Arena, subito dopo la partita tra Fabio Fognini e Dennis Novak che inizierà a mezzanotte ora italiana. La partita tra Matteo ...