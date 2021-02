Apertura in rialzo per tutte le borse europee (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Apertura in positivo per Piazza Affari e le altre principali borse europee. Dopo una settimana di ribassi, anche per il caso GameStop, gli Eurolistini sono partiti col segno più, in scia alle ottime performance delle borse asiatiche. L’Euro / Dollaro USA è in lieve aumento a quota 1,214. Lieve aumento anche per l’oro, che sale a 1.861 dollari l’oncia. In aumento il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,88%. Lo Spread migliora, toccando i +113 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,58%. Tra gli indici di Eurolandia, buona performance di Francoforte, che aumenta dell’1,10%, simile Londra, che registra un rialzo dello 1,06%, e positiva anche Parigi, che mostra una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) –in positivo per Piazza Affari e le altre principali. Dopo una settimana di ribassi, anche per il caso GameStop, gli Eurolistini sono partiti col segno più, in scia alle ottime performance delleasiatiche. L’Euro / Dollaro USA è in lieve aumento a quota 1,214. Lieve aumento anche per l’oro, che sale a 1.861 dollari l’oncia. In aumento il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra undello 0,88%. Lo Spread migliora, toccando i +113 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,58%. Tra gli indici di Eurolandia, buona performance di Francoforte, che aumenta dell’1,10%, simile Londra, che registra undello 1,06%, e positiva anche Parigi, che mostra una ...

Balza in avanti il principale indice azionario svizzero, con un incremento dello 0,71%, a quota 10.666,16 in apertura.

