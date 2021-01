Zona gialla, Miozzo : "Evitare assembramenti, rischio che la curva esploda" (Di domenica 31 gennaio 2021) Covid : si moltiplicano gli appelli a non abbassare la guardia. Il ritorno in area gialla "non significa normalità". È necessario "Evitare assembramenti" poiché c'è il rischio "assolutamente reale che ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Covid : si moltiplicano gli appelli a non abbassare la guardia. Il ritorno in area"non significa normalità". È necessario "" poiché c'è il"assolutamente reale che ...

chedisagio : A differenza di altri musei che nemmeno aprono, Il @MuseoEgizio di Torino apre e offre l'ingresso gratuito per ques… - Corriere : Resistere fino a domani, aspettare il primo febbraio? Impossibile: da Roma a Milano, da Venezia a Torino, la frenes… - sbonaccini : ?? Il ministro Speranza mi ha comunicato che l'Emilia-Romagna passerà in zona gialla. Premiati sforzi e sacrifici di… - Lorenzo5555552 : RT @wojak0: Mi spiegate che senso ha prendersela con i cittadini che escono un giorno prima l'entrata in vigore della zona gialla? Che camb… - Gfbrt : RT @IlariaBifarini: Ho l’impressione che ci stiano concedendo la zona gialla per darci un momentaneo contentino, magari per non esacerbare… -