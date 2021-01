Spezia a un fondo americano: firmato l’accordo preliminare, nei prossimi giorni il closing (Di domenica 31 gennaio 2021) firmato l’accordo preliminare per la cessione dello Spezia ad un fondo americano: nei prossimi giorni ci sarà il closing Lo Spezia è pronto a passare in mani americane. Come riporta Gianluca Di Marzio la trattativa con l’investitore americano emersa a sorpresa ieri procede spedita, tanto che è stato già siglato un accordo preliminare che anticipa il closing previsto nei prossimi giorni a Milano. L’investitore, tra i fondatori del fondo americano MSD, chiuderà personalmente l’operazione. E’ già in Italia Insieme ai suoi collaboratori, è stato già fissato l’appuntamento con il notaio per ufficializzare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)per la cessione delload un: neici sarà ilLoè pronto a passare in mani americane. Come riporta Gianluca Di Marzio la trattativa con l’investitoreemersa a sorpresa ieri procede spedita, tanto che è stato già siglato un accordoche anticipa ilprevisto neia Milano. L’investitore, tra i fondatori delMSD, chiuderà personalmente l’operazione. E’ già in Italia Insieme ai suoi collaboratori, è stato già fissato l’appuntamento con il notaio per ufficializzare ...

