Serie C 2020/2021: il Padova non va oltre il pari col Fano, Santini risponde a Barbuti (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Padova non va oltre un pareggio contro il Fano nel match valido per la ventunesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. All’Euganeo partita pressoché dominata dai padroni di casa, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti con Barbuti poco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa c’è il pareggio di Santini, che viene pure espulso. I ragazzi di Mandorlini restano al quarto posto, ma con una partita in meno e la possibilità teoricamente di agganciare la vetta, gli ospiti di Destro in piena zona retrocessione. Nel primo tempo avvio veemente dei padroni di casa che tentano la via della conclusione verso la porta a più riprese, sfiorando il vantaggio con Ronaldo e Rossettini. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, però, c’è il clamoroso ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilnon vaun pareggio contro ilnel match valido per la ventunesima giornata del girone B di. All’Euganeo partita pressoché dominata dai padroni di casa, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti conpoco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa c’è il pareggio di, che viene pure espulso. I ragazzi di Mandorlini restano al quarto posto, ma con una partita in meno e la possibilità teoricamente di agganciare la vetta, gli ospiti di Destro in piena zona retrocessione. Nel primo tempo avvio veemente dei padroni di casa che tentano la via della conclusione verso la porta a più riprese, sfiorando il vantaggio con Ronaldo e Rossettini. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, però, c’è il clamoroso ...

Eurosport_IT : 14 rigori ricevuti in 20 giornate di Serie A, un penalty ogni 128 minuti...?? In Europa nessuno ha i numeri del Mi… - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - OptaPaolo : 10 - Lautaro Martínez è il giocatore più giovane tra quelli in doppia cifra in questa Serie A e il quarto più giova… - Eurosport_IT : Dopo 10 vittorie consecutive nel mese di gennaio, si ferma l'Olimpia Milano contro Trieste???? #EurosportBASKET |… - imfree81 : E quindi? -