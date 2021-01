Sci di fondo | Johannes Klaebo è sempre lui | sua la sprint di Falun 9° Federico Pellegrino | che allunga in Coppa di specialità

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021) Con il sole che comincia a rendere quasi gialla la neve di, la fiamma rossa è. Il norvegese torna e sbaraglia la concorrenza nellaa tecnica classica di, dimostrando ancora una volta tutte le proprie qualità in questa, della quale è ormai da anni padrone. Nordic Opening a parte, è la sua seconda vittoria in stagione, mentre in totale, nella carriera, per lui sono 40: il tutto in nemmeno 4 anni di carriera ad alto livello. In quest’occasione, il suo è un dominio soprattutto tattico, dettato dall’andare davanti quando altri hanno esaurito le loro cartucce; si spiega anche così il 2’48?22 di una gara che, nella parte conclusiva della finale, perde Erik Valnes, caduto poco prima della volata e alla fine sesto a enorme distanza. Secondo gradino ...