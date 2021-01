Sci alpino, Sofia Goggia cade su una pista turistica: si teme per il ginocchio. Apprensione per l’azzurra (Di domenica 31 gennaio 2021) Da Garmisch arrivano brutte notizie per l’Italia dello sci alpino. Dopo il rinvio del superG odierno a causa di un banco di nebbia che ha fatto capolino nella località tedesca (la gara verrà recuperata domani, alle ore 10.50), Sofia Goggia è caduta mentre scendeva a valle su una pista turistica insieme alle colleghe. Come riporta Gianmario Bonzi, la Campionessa Olimpica di discesa libera è stata portata via in barella. La preoccupazione è enorme, si temono dei problemi al ginocchio per la fuoriclasse bergamasca. La 28enne, reduce da quattro vittorie in discesa in questa stagione e quarta nel superG di ieri, era lanciatissima verso i Mondiali di Cortina d’Ampezzo, in programma da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. Ora si attendono dettagli sulle condizioni dell’azzurra, ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Da Garmisch arrivano brutte notizie per l’Italia dello sci. Dopo il rinvio del superG odierno a causa di un banco di nebbia che ha fatto capolino nella località tedesca (la gara verrà recuperata domani, alle ore 10.50),è caduta mentre scendeva a valle su unainsieme alle colleghe. Come riporta Gianmario Bonzi, la Campionessa Olimpica di discesa libera è stata portata via in barella. La preoccupazione è enorme, si temono dei problemi alper la fuoriclasse bergamasca. La 28enne, reduce da quattro vittorie in discesa in questa stagione e quarta nel superG di ieri, era lanciatissima verso i Mondiali di Cortina d’Ampezzo, in programma da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. Ora si attendono dettagli sulle condizioni del, ...

