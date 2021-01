Incidente stradale a Pontinia | vittima un ragazzo di 19 anni Anche suo fratello era morto così

viviana_mazza : 5 anni fa #GiulioRegeni scomparve al Cairo. Il corpo fu trovato nel fossato a sinistra su questa autostrada. La pri… - TeleradioNews : Incidente stradale, ragazza grave in ospedale - News_24it : PONTINA - Un tragico destino che dopo dodici anni colpisce la stessa famiglia che aveva già perso un figlio in un t… - romasulweb : Ostiense, furgone rimane incastrato sotto il ponte - romasulweb : Incidente sul Grande Raccordo Anulare, sbanda e cade dalla moto: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale

PisaToday

Sul posto la Polizia Municipale Di: Alessandro Congianella tarda serata di ieri, tra un'auto ed una moto, nella rotatoria Cadello e Is Mirrionis. Per cause in fase di accertamento, un' Alfa Romeo , condotta da un 55enne cagliaritano ...... mentre l'automobilista accompagnato in ospedale Di: Alessandro Congia I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Oristano sono intervenuti ieri sera, per unsulla ss. 131 Dcn ...Grave incidente ieri in tarda serata a Traversetolo. Un giovane che viaggiava su una bicicletta elettrica e un'auto per cause da accertare si sono violentemente scontrati. Ad avere la peggio è stato u ...VCO-31-01-2021-- Non solo incidenti, ma tanta prevenzione e diverse inchieste giudiziarie. Possiamo così riassumere i dati della Polizia Stradale del Vco, comprendente anche i distaccamento della ...