Covid: 24 decessi e 1.438 positivi in Lombardia, 83 sono a Bergamo (Di domenica 31 gennaio 2021) sono 83 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.438 in Lombardia a fronte di 24.494 tamponi effettuati (il 5,8% del totale). A livello regionale si registrano 24 decessi, mentre sono 478 i guariti/dimessi. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 24.494 (di cui 20.858 molecolari e 3.636 antigenici) totale complessivo: 5.665.413 – i nuovi casi positivi: 1.438 (di cui 74 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 459.879 (+478), di cui 3.451 dimessi e 456.428 guariti – in terapia intensiva: 362 (-15) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.503 (+49) – i decessi, totale complessivo: 27.098 (+24) I nuovi casi per provincia: Milano: 313 di cui 127 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021)83 i nuovial-19 in provincia di, 1.438 ina fronte di 24.494 tamponi effettuati (il 5,8% del totale). A livello regionale si registrano 24, mentre478 i guariti/dimessi. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 24.494 (di cui 20.858 molecolari e 3.636 antigenici) totale complessivo: 5.665.413 – i nuovi casi: 1.438 (di cui 74 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 459.879 (+478), di cui 3.451 dimessi e 456.428 guariti – in terapia intensiva: 362 (-15) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.503 (+49) – i, totale complessivo: 27.098 (+24) I nuovi casi per provincia: Milano: 313 di cui 127 a Milano ...

