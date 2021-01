Con il pubblico presente sarebbero stati fischi e pernacchie (Di domenica 31 gennaio 2021) Il cucciolo macedone entra in una classe occupata da persone russanti e urla la protesta contro la mediocrità. Elmas! 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-1 stiamo dando i numeri da parecchio ma alla base c’è sempre il solito concetto. ‘Come giochiamo?” Boh!? Tutti indietro oooh uno avanti eeeeh Ammuina. La penultima in classifica viene al Maradona e ci schiaccia senza manco volerlo per quaranta minuti. Un macigno allo stomaco, il bicarbonato lo offre Politano… Per caso cameriere in un bar chiuso da tempo. perché la noia da queste parti non la tolleriamo e non la tollereremo mai. Ridateci la gioia del pallone! Se Gattuso è nervoso perché non sente la fiducia noi siamo grati a lui per averci finalmente dato quel veleno che tanto invoca. Tutto assieme, manco a gocce. ” Onesto speziale..” Direbbe Shakespeare. KK, Manolas, Maksi,Di Lorenzo, Hysaj tutti assieme… Meret si è preso collera, il doppio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Il cucciolo macedone entra in una classe occupata da persone russanti e urla la protesta contro la mediocrità. Elmas! 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-1 stiamo dando i numeri da parecchio ma alla base c’è sempre il solito concetto. ‘Come giochiamo?” Boh!? Tutti indietro oooh uno avanti eeeeh Ammuina. La penultima in classifica viene al Maradona e ci schiaccia senza manco volerlo per quaranta minuti. Un macigno allo stomaco, il bicarbonato lo offre Politano… Per caso cameriere in un bar chiuso da tempo. perché la noia da queste parti non la tolleriamo e non la tollereremo mai. Ridateci la gioia del pallone! Se Gattuso è nervoso perché non sente la fiducia noi siamo grati a lui per averci finalmente dato quel veleno che tanto invoca. Tutto assieme, manco a gocce. ” Onesto speziale..” Direbbe Shakespeare. KK, Manolas, Maksi,Di Lorenzo, Hysaj tutti assieme… Meret si è preso collera, il doppio ...

