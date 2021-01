Bonomi (Confindustria): “Per il bene del Paese Gualtieri va confermato”. Ma su Conte: “Non facciamo scelte di persone, stiamo sui temi” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Per il bene del Paese alcune persone del governo devono restare e faccio riferimento al ministro dell’Economia“. Roberto Gualtieri incassa il sostegno del numero uno di Confindustria Carlo Bonomi, che parlando della crisi di governo a In mezz’ora in più su Raitre ha attribuito a lui e alla sua “credibilità in Europa” il merito di “quel che portiamo a casa con il Recovery Fund“. Anche se l‘intesa dello scorso luglio sui 209 miliardi è stata siglata dal presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Riguardo al premier, comunque, Bonomi ha smussato il giudizio durissimo arrivato sabato dal presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti secondo il quale deve “cercare una nuova occupazione”. Parole frutto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Per ildelalcunedel governo devono restare e faccio riferimento al ministro dell’Economia“. Robertoincassa il sostegno del numero uno diCarlo, che parlando della crisi di governo a In mezz’ora in più su Raitre ha attribuito a lui e alla sua “credibilità in Europa” il merito di “quel che portiamo a casa con il Recovery Fund“. Anche se l‘intesa dello scorso luglio sui 209 miliardi è stata siglata dal presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe. Riguardo al premier, comunque,ha smussato il giudizio durissimo arrivato sabato dal presidente diLombardia Marco Bonometti secondo il quale deve “cercare una nuova occupazione”. Parole frutto di ...

RaiNews : 'Dobbiamo fare presto e dobbiamo fare bene. Abbiamo bisogno di persone che ci garantiscano l'azione di #Governo', h… - HuffPostItalia : Carlo Bonomi (Confindustria): 'Confermare Gualtieri'. Arcuri tra i bocciati - maespo69 : RT @CremaschiG: #Bonomi #Confindustria fa uno spot per #Gualtieri che ringrazia.. Io sarò all’antica ma per me chi è amato dai padroni non… - noventano : RT @MariaConversano: @Mezzorainpiu @CarloBonomi_ @Confindustria Signor Bonomi, lei non è né al governo né in parlamento. Provi ad investire… - Noovyis : (Bonomi (Confindustria): “Per il bene del Paese Gualtieri va confermato”. Ma su Conte: “Non facciamo scelte di pers… -