Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2021 ore 13:30 (Di sabato 30 gennaio 2021) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2021 ORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO DELLE CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA TRA OLGIA E LA STORTA E PROSGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE INFORMIAMO GLI UTENTI CHE SONO TERMINATI I LAVORI SULLA CASILINA CHE CAUSAVANO LE MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE SULLA LINEA S04 ATTUALMENTE TALE LINEA E RIPRISTINATA SULL’INTERO PERCORSO CHE VA DA PARCO DI CENTOCELLE AD APPIA SAN GIOVANNI PASSIAMO AL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 gennaio 2021)DEL 30 GENNAIOORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE VI SONO DELLE CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARICA TRA OLGIA E LA STORTA E PROSGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE INFORMIAMO GLI UTENTI CHE SONO TERMINATI I LAVORI SULLA CASILINA CHE CAUSAVANO LE MODIFICHE ALLA CIRCONE SULLA LINEA S04 ATTUALMENTE TALE LINEA E RIPRISTINATA SULL’INTERO PERCORSO CHE VA DA PARCO DI CENTOCELLE AD APPIA SAN GIOVANNI PASSIAMO AL TRASPORTO ...

