Ultime Notizie Roma del 30-01-2021 ore 15:10 (Di sabato 30 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale sabato 30 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano nel pomeriggio di oggi la via delle consultazioni del Presidente della Camera fico incaricato dal capo dello Stato di verificare la possibilità di un governo Conte ter a partire dalla maggioranza con Italia viva alle 16 a Montecitorio l’incontro con la delegazione dei 5 Stelle partita intanto propone un governo dei migliori una risposta al Colle dovrà arrivare entro martedì uscire dalla pandemia ricostruire le reti che fanno vivere la nostra società vi è una fase di sviluppo sostenibile insieme all’Europa che sta cambiando marce di cui siamo parte essenziale è un’impresa di portata storica scrive Sergio Mattarella in un articolo per il foglio che compie 25 anni un’impresa concludi capo dello Stato che richiede l’impegno è lo sforzo creativo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 gennaio 2021)dailynews radiogiornale sabato 30 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano nel pomeriggio di oggi la via delle consultazioni del Presidente della Camera fico incaricato dal capo dello Stato di verificare la possibilità di un governo Conte ter a partire dalla maggioranza con Italia viva alle 16 a Montecitorio l’incontro con la delegazione dei 5 Stelle partita intanto propone un governo dei migliori una risposta al Colle dovrà arrivare entro martedì uscire dalla pandemia ricostruire le reti che fanno vivere la nostra società vi è una fase di sviluppo sostenibile insieme all’Europa che sta cambiando marce di cui siamo parte essenziale è un’impresa di portata storica scrive Sergio Mattarella in un articolo per il foglio che compie 25 anni un’impresa concludi capo dello Stato che richiede l’impegno è lo sforzo creativo ...

