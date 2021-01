Sanremo 2021: Amadeus non lascia, ora Rai e Cts decidono sul pubblico (Di sabato 30 gennaio 2021) L'atmosfera adesso è da quiete dopo la tempesta: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sul possibile passo indietro, Amadeus non lascia Sanremo 2021. Dopo l'alt del ministro Dario Franceschini, che aveva stoppato ogni ipotesi sulla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all'Ariston, il direttore artistico e conduttore aveva messo sul tavolo anche l'ipotesi di un passo indietro, ma dopo un serrato confronto con i vertici Rai la «crisi» è rientrata e ha deciso di andare avanti, spingendo l'acceleratore sui preparativi del Festival al via dal 2 marzo. Ecco le ultime novità. Sanremo 2021, Amadeus non lascia il Festival Contrordine signori: Amadeus non ha alcuna intenzione di «dimettersi» conduttore e direttore artistico ... Leggi su panorama (Di sabato 30 gennaio 2021) L'atmosfera adesso è da quiete dopo la tempesta: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sul possibile passo indietro,non. Dopo l'alt del ministro Dario Franceschini, che aveva stoppato ogni ipotesi sulla presenza di qualsiasi tipo diall'Ariston, il direttore artistico e conduttore aveva messo sul tavolo anche l'ipotesi di un passo indietro, ma dopo un serrato confronto con i vertici Rai la «crisi» è rientrata e ha deciso di andare avanti, spingendo l'acceleratore sui preparativi del Festival al via dal 2 marzo. Ecco le ultime novità.nonil Festival Contrordine signori:non ha alcuna intenzione di «dimettersi» conduttore e direttore artistico ...

