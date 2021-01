LIVE Musetti-Santillan 5-7 6-3 6-4, Quarti Challenger Antalya 2021 in DIRETTA: l’azzurro si qualifica per la semifinale (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Musetti affronterà più tardi uno tra il turco Ilkel e l’argentino Echeverry, che dopo due ore e 12 minuti sono sul 7-6 4-4 in favore del secondo. Ha invece perso Giannessi, 3-6 6-2 6-0 per Munar. LORENZO Musetti IN semifinale! 5-7 6-3 6-4, due ore e 20 minuti per battere Akira Santillan. 30-40 C’è match point per Musetti! 30-30 Vince il punto sulla seconda Santillan. 15-30 Musetti a due punti dal match. 15-15 Santillan non molla ancora. 0-15 Primo punto del game per Musetti. 5-4 Musetti, che ce la fa a ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!affronterà più tardi uno tra il turco Ilkel e l’argentino Echeverry, che dopo due ore e 12 minuti sono sul 7-6 4-4 in favore del secondo. Ha invece perso Giannessi, 3-6 6-2 6-0 per Munar. LORENZOIN! 5-7 6-3 6-4, due ore e 20 minuti per battere Akira. 30-40 C’è match point per! 30-30 Vince il punto sulla seconda. 15-30a due punti dal match. 15-15non molla ancora. 0-15 Primo punto del game per. 5-4, che ce la fa a ...

