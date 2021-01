Katherine Heigl sulla sua reputazione di attrice ‘difficile’: “Volevo morire, ho preso antidepressivi” (Di sabato 30 gennaio 2021) Oggi sta per debuttare nella sua prima serie Netflix da protagonista, Firefly Lane (L’Estate in cui Imparammo a Volare), ma Katherine Heigl resta per molti il volto iconico di Izzie Stevens in Grey’s Anatomy, la sua serie più lunga: in sei stagioni ha interpretato la “dottoressa modella”, specializzanda bellissima e sensibile, innamoratasi di un paziente e poi di un collega, infine malata di cancro in una delle stagioni migliori della serie, la quinta. Quel ruolo le è valso un Emmy Award, ma quando gli sceneggiatori hanno iniziato a mettere da parte il suo personaggio dopo averle dedicato una stagione molto intensa, Katherine Heigl ha deciso di lasciare la serie in rotta con la produzione esecutiva. La showrunner Krista Vernoff ha recentemente confermato la leggenda secondo cui non si è presentata per girare le ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Oggi sta per debuttare nella sua prima serie Netflix da protagonista, Firefly Lane (L’Estate in cui Imparammo a Volare), maresta per molti il volto iconico di Izzie Stevens in Grey’s Anatomy, la sua serie più lunga: in sei stagioni ha interpretato la “dottoressa modella”, specializzanda bellissima e sensibile, innamoratasi di un paziente e poi di un collega, infine malata di cancro in una delle stagioni migliori della serie, la quinta. Quel ruolo le è valso un Emmy Award, ma quando gli sceneggiatori hanno iniziato a mettere da parte il suo personaggio dopo averle dedicato una stagione molto intensa,ha deciso di lasciare la serie in rotta con la produzione esecutiva. La showrunner Krista Vernoff ha recentemente confermato la leggenda secondo cui non si è presentata per girare le ...

telesimo : Tra le nuove #serietv disponibili a #febbraio su #Netflix segnaliamo #FireflyLane - L'estate in cui imparammo a vol… - Noovyis : (Katherine Heigl: 'Quando è circolata la voce che era impossibile lavorare con me volevo morire') Playhitmusic - - itsmedomy_ : RT @_animestonate: non riesco a capire come ci possa essere gente che odia katherine heigl, cioè dai è un cuore - Noovyis : (Grey's Anatomy, Katherine Heigl critica la serie: 'Alex insieme a Izzie? Si è comportato da bastardo') Playhitmus… - emlydeschnel : ela eh perfeitaaaaaaa kkksjsksjskk katherine heigl te amo -