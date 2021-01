Degenerazione maculare | tutto ciò che c’è da sapere

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 30 gennaio 2021) Per, si intende una patologia nella quale la macula, ovvero la porzione centrale della retina, non funziona più in modo adeguato. Infatti, la macula è responsabile della visione centrale: grazie ad essa è possibile mettere a fuoco la parte centrale del campo visivo e distinguere i dettagli più piccoli. Se la macula riscontra dei deficit, non è possibile riconoscere attentamente i volti, i segnali stradali, infilare un ago nella cruna e leggere caratteri piccoli. Generalmente, questa problematica è legata all’avanzare dell’età, e si manifesta in soggetti con più di 60 anni. La gravità del problema cambia a seconda del soggetto. Per alcuni, i sintomi sono lievi e la capacità visiva non viene influenzata, altre volte si possono avere delle forme gravi che potrebbero causare la perdita della vista in entrambi gli occhi. La ...