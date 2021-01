Dall’1 febbraio Italia quasi tutta gialla: 5 regioni arancioni (Di sabato 30 gennaio 2021) Da lunedì l’Italia tornerà a essere quasi tutta gialla, ad eccezione di cinque regioni che saranno in fascia arancione. A deciderlo sono le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Secondo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, “le curve” di contagi e decessi “decrescono ma molto lentamente. Dunque l’epidemia resta in una fase delicata e non ci dobbiamo rilassare troppo, ma mantenere una grande attenzione”. Le ordinanze, che entreranno in vigore dal primo febbraio e non dal 31 gennaio come si pensava inizialmente, stabiliscono la zona arancione per Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Le altre regioni e province autonome ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) Da lunedì l’tornerà a essere, ad eccezione di cinqueche saranno in fascia arancione. A deciderlo sono le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Secondo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, “le curve” di contagi e decessi “decrescono ma molto lentamente. Dunque l’epidemia resta in una fase delicata e non ci dobbiamo rilassare troppo, ma mantenere una grande attenzione”. Le ordinanze, che entreranno in vigore dal primoe non dal 31 gennaio come si pensava inizialmente, stabiliscono la zona arancione per Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Le altree province autonome ...

MediasetTgcom24 : Covid, i Musei Vaticani riaprono dall'1 febbraio #museivaticani - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agen… - reportrai3 : Da quanto emerge dai verbali, la task force il 7 febbraio scrive che in Italia la non c’è ancora un’epidemia e che… - rtl1025 : ???? In #nonstopnews è il momento delle news @Fisiofficial Oggi è nostra ospite #DorotheaWierer, che ha vinto per du… - rudy_matrix : Siamo a febbraio, è passato ormai 1 anno dall’inizio dell’emergenza, non ricordo.. ma, ad oggi quindi, quale aiuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’1 febbraio Titoli Stato: collocati 8,75 mld Btp e CCteu, rendimenti in rialzo Affaritaliani.it