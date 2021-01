Crotone, Stroppa: 'Contro il Genoa sarà una sfida jolly per la salvezza' (Di sabato 30 gennaio 2021) Crotone - Giovanni Stroppa e il suo Crotone sono attesi dall'esame Genoa . Questa l'analisi del tecnico pitagorico alla vigilia della partita: "Messias si è allenato gli ultimi due giorni con la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 gennaio 2021)- Giovannie il suosono attesi dall'esame. Questa l'analisi del tecnico pitagorico alla vigilia della partita: "Messias si è allenato gli ultimi due giorni con la ...

