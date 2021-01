Chiellini | “Gennaio positivo | siamo cresciuti davvero tanto Ora ci aspettano 20 giorni di fuoco”

freevruss : RT @NonSoloJuve: ??”Partita tosta, partita da Juve. Chiudiamo un gennaio positivo, con un solo passo falso. Adesso avremo tante partite, ora… - LucaMaritano : RT @NonSoloJuve: ??”Partita tosta, partita da Juve. Chiudiamo un gennaio positivo, con un solo passo falso. Adesso avremo tante partite, ora… - ilariadituccio : RT @NonSoloJuve: ??”Partita tosta, partita da Juve. Chiudiamo un gennaio positivo, con un solo passo falso. Adesso avremo tante partite, ora… - annamarone : RT @NonSoloJuve: ??”Partita tosta, partita da Juve. Chiudiamo un gennaio positivo, con un solo passo falso. Adesso avremo tante partite, ora… - ZebraDaTastiera : RT @NonSoloJuve: ??”Partita tosta, partita da Juve. Chiudiamo un gennaio positivo, con un solo passo falso. Adesso avremo tante partite, ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Gennaio

Commenta per primo Al termine della vittoria di Genova, Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'La partita era importante, volevamo dimostrare i ...alla fine ma chiudiamo un...Bonucci 6: al fianco disi trova sempre a suo agio7 : vince il ballottaggio ... (33' st Bernardeschi sv ) Ronaldo 5 :è da sempre uno dei mesi in cui finisce per essere ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la vittoria odierna dei bianconeri contro la Sampdoria. A gennaio 8 vittorie su 9 per la Juve. Dopo l'Inter 4 ...Quarto successo consecutivo fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa per i bianconeri. Contro i blucerchiati sono decisive le reti di Chiesa nel primo tempo e di Ramsey nel finale di gara ...