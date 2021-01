Bayern Monaco, Zirkzee non convocato: Parma sempre più vicino (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Parma è pronto ad accogliere Joshua Zirkzee, escluso dalla lista dei convocati del prossimo impegno in campionato del Bayern Monaco Si fa sempre più concreto il passaggio di Joshua Zirkzee al Parma. Il giovane attaccante olandese del Bayern Monaco, infatti, non è stato convocato per la gara di questo pomeriggio contro l’Hoffenheim. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore non vede l’ora di volare verso l’Italia per iniziare la sua avventura ma al momento Parma e Bayern Monaco stanno definendo nuovi dettagli dato che nelle ultime ore il club tedesco ha cambiato alcune condizioni sulla formula, prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè pronto ad accogliere Joshua, escluso dalla lista dei convocati del prossimo impegno in campionato delSi fapiù concreto il passaggio di Joshuaal. Il giovane attaccante olandese del, infatti, non è statoper la gara di questo pomeriggio contro l’Hoffenheim. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore non vede l’ora di volare verso l’Italia per iniziare la sua avventura ma al momentostanno definendo nuovi dettagli dato che nelle ultime ore il club tedesco ha cambiato alcune condizioni sulla formula, prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di ...

DiMarzio : #Zirkzee al #Parma, parti a lavoro per le firme - Inter : ? | YOUTH LEAGUE @UEFAYouthLeague Round of 64: sarà #InterBayern ?? - iamsagipovmirat : @GoalItalia @paocame79 @GoalItalia, Il Milan perde contro l'Arsenal nei playoff dal 2008. Ronaldo si è trasferito a… - rick_orso : RT @bball_evo: EUROLEGA ???? (R23) - Colpo Bayern Monaco, ASVEL sorpresa, bene Baskonia e Real, crisi Valencia! ?? @rick_orso ? https://t.c… - Andrews_Blog : Bayern Monaco in campo ricordando l’omocausto: Il club tedesco del Bayern Monaco in campo in ricordo di due ex stor… -