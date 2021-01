‘Amici 20’ | puntata del 30 01 21 | Arianna Gianfelici perde la sfida e viene eliminata | Rudy Zerbi fa un gesto provocatorio durante l’esibizione di Raffaele Renda

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 gennaio 2021) È andata in onda oggi sabato 30 gennaio su Canale 5 la decimadi Amici di Maria De Filippi, ad aprire lo speciale è stato il rapper Mr Rain che si è esibito con il suo nuovo singolo Non c’è più musica e poi con il suo grande successo Fiori di Chernobyl. I primi ad esibirsi sono stati i ballerini Martina e Alessandro con la coreografia tratta dal film Dirty Dancing dimostrata dai professionisti Umberto Gaudino ed Elena D’Amario. Lorella è rimasta soddisfatta deldei suoi due allievi e della chimica tra loro e ha dato ad entrambi un 7. Di diversa opinione la maestra Celentano, che ha trovato Martina “carina, ma non basta“. Poi è stata la volta di Sangiovanni, che ha presentato una sua versione de Il battito animale di Raf,ha dato 8 all’allievo, mentre Anna Pettinelli lo ha trovato meno efficace delle altre volte ...