Addio Sophie o della dance sperimentale

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 31 gennaio 2021) A 34 anni è morta vittima di un incidente nei pressi di Atene – dove viveva – la celebre dj e produttrice, pseudonimo diXeon. Nata a Glasgow, ha lavorato con Madonna e Charli XCX, il rapper Vince Staples, Kim Petras. Amante dell’elettronica che miscelava nelle sue creazioni con sfumature pop, l’artista scozzese si è fatta conoscere nel 2013 con il singolo di debutto Nothing More to say, primo di una serie di titoli di successo. Il primo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.