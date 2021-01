Zamparini | “Sto meglio lontano dal calcio Napoli | con Dybala da scudetto Gattuso? Ogni lunedì mi portava il pesce a casa | a Palermo…”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mauriziotorna a parlare.Correva l'anno 2002 quando l'allora patron del Venezia lasciò il club della Laguna dopo 15 anni per sposare la causa del Palermo, portando con sè ben 12 calciatori e ingaggiando l'allenatore Ezio Glerean. Ben 17 anni dopo la cessione del 100% delle quote alla proprietà inglese di Sport Capital Group del club rosanero, poi fallito in seguito ad altri controversi e stucchevoli cambi di gestione nell'estate 2019. La storica promozione in Serie A, l'approdo nelle competizioni europee, le stagioni con il Palermo a recitare un ruolo da protagonista nell'Olimpo delnazionale, le numerose stelle del firmamento calcistico mondiale ad incantare il pubblico del "Barbera"v con la maglia rosanero cucita sulla pelle, la finale di Coppa Italia poi persa contro l'Inter. Dagli altari del successo alla polvere degli ultimi ...

Per me il Palermo prescinde da chi è il presidente, non mipentendo. Le imprese più belle sono ...ha fuorviato il ruolo del presidente. Non devo parlare ogni settimana per commentare ...... perché dopo aver lavorato cone Preziosi speriamo non ci conceda il famoso 'non c'è due senza tre'. Faggiano, però, si ricordi questa frase: 'chi pèmare và, sti pisci piglia'. ...Maurizio Zamparini ha parlato di Gennaro Gattuso: 'Ho ammirato il grande uomo, ma era all'inizio della sua carriera'.Fontana: "Il girone meridionale è molto duro, Ternana e Bari hanno compiuto investimenti per la promozione diretta!