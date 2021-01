Xbox Series X/S e acquisizioni: Microsoft potrebbe puntare a un altro grande publisher del livello di Bethesda (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un insider di Xbox che inizialmente ha fatto trapelare il fatto che Microsoft stava cercando di acquisire Bethesda ora afferma che il colosso del gaming sta cercando un altro grande publisher. Microsoft ha scioccato l'industria nel settembre 2020 quando ha annunciato di aver acquisito Bethesda, i creatori di Fallout e Skyrim, per ben 7,5 miliardi di dollari. Sebbene l'aggiunta di Bethesda possa sembrare sufficiente, vista la portata dell'accordo, sembra che Microsoft non abbia finito con le grandi acquisizioni e ci sarebbero in corso altre trattative. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un insider diche inizialmente ha fatto trapelare il fatto chestava cercando di acquisireora afferma che il colosso del gaming sta cercando unha scioccato l'industria nel settembre 2020 quando ha annunciato di aver acquisito, i creatori di Fallout e Skyrim, per ben 7,5 miliardi di dollari. Sebbene l'aggiunta dipossa sembrare sufficiente, vista la portata dell'accordo, sembra chenon abbia finito con le grandie ci sarebbero in corso altre trattative. Leggi...

