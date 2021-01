Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)DEL 29 GENNAIOORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DALL’AURELIA DOVE TROVIAMO DELLA CODE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E AL STORTA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO CODE ANCHES SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, CONTINUANO I LAVORI SULL’A91-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLAINA, PER CONSENTIRENE LO SVOLGIMENTE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA ALLA CIRCONE ...