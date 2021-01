Vaccinazioni in Italia, oltre 465mila persone hanno ricevuto la seconda dose. Sono 84mila in più di ieri (Di sabato 30 gennaio 2021) Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, sarebbero 465.998 le persone in Italia ad essere state vaccinate contro il Coronavirus. Circa 84 mila in più di ieri. Questo dato viene calcolato sommando tutte le persone che hanno già avuto accesso alla seconda dose di vaccino. Il totale delle somministrazioni è stato invece 1.794.630. Al momento le regioni Italiane hanno consumato il 77,4% delle dosi che Sono state consegnate ai loro centri per le Vaccinazioni. A ricevere almeno una dose Sono state 1.127.772 donne e 666.858 uomini. MINISTERO DELLA SALUTE Il numero di uomini e donne che hanno fatto il vaccino e la divisione in fasce d’età Per ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, sarebbero 465.998 leinad essere state vaccinate contro il Coronavirus. Circa 84 mila in più di. Questo dato viene calcolato sommando tutte lechegià avuto accesso alladi vaccino. Il totale delle somministrazioni è stato invece 1.794.630. Al momento le regionineconsumato il 77,4% delle dosi chestate consegnate ai loro centri per le. A ricevere almeno unastate 1.127.772 donne e 666.858 uomini. MINISTERO DELLA SALUTE Il numero di uomini e donne chefatto il vaccino e la divisione in fasce d’età Per ...

