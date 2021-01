Uomini e Donne: Armando Incarnato lancia una segnalazione su Maurizio Guerci (Di venerdì 29 gennaio 2021) La settimana di Uomini e Donne si chiude oggi, venerdì 29 gennaio 2021, con un'importante indiscrezione sulla vita privata di Maurizio Guerci. Durante un litigio con l'ex cavaliere di Gemma Galgani, Armando Incarnato ha fatto sapere infatti che Guerci avrebbe due figli tenuti nascosti anche allo staff del famoso dating show di Canale 5. Uomini e Donne: Maurizio Guerci ha due figli segreti? La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi è stata senza dubbio ricca di colpi di scena. A tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori ci ha pensato il litigio tra Maurizio Guerci e Armando ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 29 gennaio 2021) La settimana disi chiude oggi, venerdì 29 gennaio 2021, con un'importante indiscrezione sulla vita privata di. Durante un litigio con l'ex cavaliere di Gemma Galgani,ha fatto sapere infatti cheavrebbe due figli tenuti nascosti anche allo staff del famoso dating show di Canale 5.ha due figli segreti? La puntata diandata in onda oggi è stata senza dubbio ricca di colpi di scena. A tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori ci ha pensato il litigio tra...

