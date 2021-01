Sanremo 2021 | Amadeus | “Basta | mollo tutto” | spunta un retroscena inedito sul conduttore

Leggi su sologossip

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è affaticato: ildiè amareggiato per le difficoltà nate durante l’organizzazione del Festival. Ha minacciato di mollare. C’è molto caos ed incertezza intorno al Festival di. Lo show più amato dagli italiani, in programma per marzo, sta facendo molto chiacchierare: la polemica è attorno alla possibilità L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.