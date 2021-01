Palamara | l’ira sorda dell’Anm Ma fra le toghe cresce il dissenso interno contro i vertici

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È una reazione gonfia di iraquella dei sindacalisti della magistratural’ex-collega Luca. Che nel libro intervista realizzato assieme al direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, vuota il sacco su un sistema degenerato. Di cui lui – ma non solo lui – faceva parte. “Questo non è il tempo dei silenzi, che possano apparire ammissioni di colpe e riconoscimento di collusioni e compromissioni con il cosiddetto sistema – tuona indignato il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. – È il tempo della reazione indignatachi, per comprensibile convenienza, non si immerge nella faticosa opera di distinguere i fatti e i comportamenti dei singoli ma cuce con suggestione narrativa tanti diversi episodi per tratteggiare con le fosche tinte del complotto l’esistenza di un ...