Padre accusato dell'omicidio della figlia: "non ho ucciso io Bernadette" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scott Walker è accusato dell'omicidio della figlia, scomparsa in circostanze misteriose nel luglio 2020. La moglie potrebbe averlo coperto. Nonostante il corpo di Bernadette Walker non sia ancora stato trovato, gli investigatori di Peterborough hanno deciso di avviare un'indagine per omicidio. Una squadra è stata mandata a dicembre alla ricerca della ragazza, ma oggi la polizia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

