Mattarella convoca Fico | possibile incarico esplorativo

ROMA – Dovrebbe essere Roberto Fico l'incaricato di mandato esplorativo per la formazione del governo. "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico per stasera alle 19 e 30", ha detto il portavoce di Mattarella Giovanni Grasso dopo l'intervento di Mattarella.

