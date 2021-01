Luna Rossa-American Magic | quando le prossime regate? Date | calendario | programma | orari tv Semifinale Prada Cup

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021)conduce per 2-0 nelladiCup. L’imbarcazione italiana ha travoltonelle prime duedisputate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), surclassando gli statunitensi in ogni fondamentale e portando a casa una doppia vittoria davvero da urlo. James Spithill e compagni sono ora a metà dell’opera: servono altri due successi per qualificarsi all’atto conclusivo dellaCup, da disputare contro Ineos Uk. Il team tricolore si sta già caricando per il prossimo appuntamento, anche perché non ci sarà praticamente spazio per festeggiare.tornerà a regatare? L’appuntamento è per sabato 30 gennaio, sempre a partire dalle ore 03.00 italiane. Il ...