"Lui e il suo 2%". Michela Murgia a un passo dalle lacrime: dalla Gruber la crisi di nervi per Renzi | Video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una drammatica crisi di nervi per Michela Murgia a Otto e mezzo. In collegamento con Lilli Gruber su La7, la scrittrice sarda di ultra-sinistra massacra letteralmente Matteo Renzi nel giorno delle consultazioni in cui il leader di Italia Viva sembra aver incassato tutto l'incassabile. E il sospetto è che la Murgia, che riconosce la vittoria politica dell'ex premier, gli scarichi addosso un fiume di veleno come reazione psicologica allo choc. "Se Italia Viva torna in maggioranza ha già portato a casa la sua vittoria - spiega la Murgia -, perché di fatto ha dimostrato che gli equilibri attuali sono legati al suo 2%, ammesso che quel 2% sia ancora tale e che la popolarità attuale di Renzi non l'abbia falcidiato giustamente in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una drammaticadipera Otto e mezzo. In collegamento con Lillisu La7, la scrittrice sarda di ultra-sinistra massacra letteralmente Matteonel giorno delle consultazioni in cui il leader di Italia Viva sembra aver incassato tutto l'incassabile. E il sospetto è che la, che riconosce la vittoria politica dell'ex premier, gli scarichi addosso un fiume di veleno come reazione psicologica allo choc. "Se Italia Viva torna in maggioranza ha già portato a casa la sua vittoria - spiega la-, perché di fatto ha dimostrato che gli equilibri attuali sono legati al suo 2%, ammesso che quel 2% sia ancora tale e che la popolarità attuale dinon l'abbia falcidiato giustamente in ...

