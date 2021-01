Lazio, Musacchio si presenta: "Ho accettato in due minuti" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gennaio 2021 - Mateo Musacchio si è finalmente presentato ai suoi nuovi tifosi: il nuovo difensore della Lazio ha tenuto una lungo conferenza stampa assieme a Igli Tare per farsi conoscere da ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gennaio 2021 - Mateosi è finalmenteto ai suoi nuovi tifosi: il nuovo difensore dellaha tenuto una lungo conferenza stampa assieme a Igli Tare per farsi conoscere da ...

AntoVitiello : La S.S. #Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore M… - AntoVitiello : Fatta per #Musacchio alla #Lazio, domani mattina le visite mediche a Roma. (@RicCaponetti) Quarta cessione del merc… - AntoVitiello : #Musacchio ad un passo dalla #Lazio, al #Milan un indennizzo per la cessione a 6 mesi d'anticipo dalla scadenza di contratto - UgoBaroni : RT @CorSport: #Lazio, #Musacchio inserito in lista: in campo già a Bergamo? - MoliPietro : Musacchio: “Felice di essere alla Lazio” -