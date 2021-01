“Era uno splendore”, ora centro di salute mentale e libertà vigilata per l’attrice di “Dinasty” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dal tribunale di Los Angeles è arrivata la condanna per la famosa star americana apparsa in diverse serie tv. La bellissima attrice, oggi sessantenne, è stata condannata a trenta giorni di reclusione in un centro di salute mentale. In alternativa alla cura, 120 giorni di carcere. Inoltre il giudice ha sottoposto l’imputata a libertà vigilata per ben tre anni. Ecco la sentenza per la nota attrice heather Locklear, che conosciamo per i ruoli in “Dinasty” e “Melrose Place”. Depressione, droghe, alcol e violenza Il processo a cui è stata sottoposta Heather Locklear è dovuto a gravi eventi accaduti tra febbraio e giugno 2018. Affetta da una grave dipendenza da droghe e alcol, iniziata a causa della depressione, l’attrice ha aggredito alcuni poliziotti e un paramedico. Il ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dal tribunale di Los Angeles è arrivata la condanna per la famosa star americana apparsa in diverse serie tv. La bellissima attrice, oggi sessantenne, è stata condannata a trenta giorni di reclusione in undi. In alternativa alla cura, 120 giorni di carcere. Inoltre il giudice ha sottoposto l’imputata aper ben tre anni. Ecco la sentenza per la nota attrice heather Locklear, che conosciamo per i ruoli in “” e “Melrose Place”. Depressione, droghe, alcol e violenza Il processo a cui è stata sottoposta Heather Locklear è dovuto a gravi eventi accaduti tra febbraio e giugno 2018. Affetta da una grave dipendenza da droghe e alcol, iniziata a causa della depressione,ha aggredito alcuni poliziotti e un paramedico. Il ...

